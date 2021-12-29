"Аэрофлот" продлит мили участникам бонусной программы на год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" продлит на год мили участникам, которые набрали их за счет хотя бы одного перелета в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании. Более того, компания не будет аннулировать мили, которые были накоплены в 2021 году.

"Аэрофлот сохранит мили участников программы "Аэрофлот бонус", совершивших хотя бы один перелет в 2019 году. Также не будут аннулированы мили, накопленные пассажирами в 2021 году. В течение 2022 года путешественники смогут воспользоваться милями или сохранить их на будущее, совершив хотя бы один полет, - говорится в сообщении. - В 2020 году Аэрофлот уже отменял аннулирование миль, пассажиры могли воспользоваться ими в течение всего 2021 года".

Авиакомпания сохраняет мили пассажиров в знак благодарности и признательности за лояльность в непростой период пандемии, добавили в "Аэрофлоте".

Мили "Аэрофлота" делятся на квалификационные и не квалификационные. Первые начисляются именно за полеты, вторые - за покупки у партеров компании или при оплате банковской картой банка - партнера перевозчика. По стандартным правилам (то есть до пандемии) "Аэрофлота" мили сгорали через два года после последнего полета.