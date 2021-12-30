В Забайкалье до 2027 года построят шесть многоквартирных домов при содействии РЖД

ЧИТА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края заключило соглашение с РЖД о сотрудничестве, которое предполагает совместное строительство шести многоквартирных домов до 2027 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД).

"Начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец и губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписали соглашение о взаимодействии между правительством Забайкальского края и ОАО "РЖД" сроком действия до 31 декабря 2026 года. В частности, документом определяется совместная работа по строительству шести 27-квартирных домов в Карымской, Борзе, Чернышевске и Новой Чаре", - говорится в сообщении.

Кроме того, соглашение предусматривает строительство спортивно-оздоровительного центра в Борзе, ремонт учреждений здравоохранения и покупку для них специализированного оборудования. Также компания поможет с возведением детских садов в Хилке, Могзоне, Чернышевске и Аксеново-Зиловском, школ в Забайкальске, Чернышевске и Могоче.

"Кроме того, совместные силы и ресурсы будут направлены на создание новых и модернизацию действующих объектов досуговой сферы. В соглашении закреплены намерения сторон совместно решать вопросы экономического развития Забайкальского края, способствовать удовлетворению потребности в перевозках пассажиров и грузов, привлекать промышленный и научный потенциал региона к участию в проектах ОАО "РЖД", - уточнили в пресс-службе.

Всего в документе содержатся договоренности более чем по 100 направлениям сотрудничества.