Товарооборот между Москвой и странами ЕС за девять месяцев вырос до $95,61 млрд

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Москвой и странами Евросоюза за девять месяцев текущего года вырос до $95,61 млрд. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если мы обратимся к показателям двух прошлых лет, то увидим очень хорошую тенденцию. Объем товарооборота между столицей и ЕС за аналогичный период 2019 года составляет $94,42 млрд, а за 2020 год - $65,22 млрд. Это значит, что в 2021 году Москва не только достигнет показателей докризисного года, но и превысит их" - отметил он.

На Москву приходится 48,5% общероссийского товарооборота с ЕС. По сравнению с первыми девятью месяцами 2019 и 2020 годов динамика столичного товарооборота - положительная, объем продаж вырос на 1,3% и 46,6% соответственно, рассказал агентству руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Сальдо торгового баланса между столицей и странами ЕС за 2021 год является положительным. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года, рост составил 17%. Главными торговыми партнерами Москвы в ЕС по объему товарооборота стали Германия ($22,76 млрд), Италия ($12,57 млрд), Нидерланды ($11,46 млрд), Франция ($8,13 млрд) и Польша ($6,52 млрд). Эти же страны демонстрируют самые высокие темпы роста товарооборота в 2021 по отношению к предыдущему году.

Динамика показателей в сравнении с докризисным 2019 годом меняет картину. Самыми динамично развивающимися направлениями московского экспорта стали следующие страны ЕС: Франция (48%), Испания (44,7%), Польша (18,8%), Румыния (17,6%) и Бельгия (16,7%). Чуть меньше товаров московские предприятия начали отправлять в Грецию и Венгрию.

Рост экспорта московской промышленности по сравнению с 2019 годом произошел во многие страны ЕС. В топ-5 вошли Дания (797,86%), Австрия (501,48%), Люксембург (406,31%), Словения (239,67%) и Португалия (227,32%). Рекордный рост поставок товаров агропромышленного комплекса произошел в Данию (1056,08%), Финляндию (537,59%), Чехию (451,85%), Бельгию (301,05%) и Швецию (108,35%).

Промтовары и продукция АПК

По данным центра "Моспром", список поставляемых в ЕС промышленных товаров и товаров сферы АПК велик. Из всего экспортного списка московских компаний, относящихся к промышленному производству, больше всего экспортировали необработанный палладий или палладий в виде порошка. Для Германии и Италии именно он стал основным продуктом импорта среди всех товаров промышленности. Самые крупные позиции импорта московского агропрома в каждой стране ЕС разные. Овощи, клубнеплоды и зернобобовые активно закупала Италия, фрукты и орехи - особо актуальные продукты в Чехии, изделия из какао активно поставляются в Эстонию, а корма в Нидерланды.

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