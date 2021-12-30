Эксперты будут дополнительно следить за ответами ведомств пользователям "ЗаБизнес.рф"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Эксперты крупнейших российских бизнес-объединений начнут оценивать ответы ведомств на обращения предпринимателей, направленные на платформу "ЗаБизнес.рф". Об этом в четверг ТАСС сообщила генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.рф" Элина Сидоренко.

"На сегодня мы пока удовлетворены качеством ответов, которые мы получаем от правоохранительных органов, но мы намерены уделить внимание тому, чтобы более четко следить за характером и сроком представленных на платформу ответов, а также будем проводить более серьезную оценку. То есть, если раньше оценка ответов принадлежала исключительно самим заявителям и многие из даже хорошо разрешенных в пользу них кейсов оставались без оценки, то сегодня у нас появится новый алгоритм оценки - экспертная оценка, которая, конечно же, не будет сливаться с оценкой самих заявителей, но она будет идти отдельно", - сказала она.

Сидоренко уточнила, что речь об экспертах крупнейших бизнес-объединений, "которые всю свою деятельность напрямую связывают с защитой бизнеса". По ее словам, соответствующий алгоритм даст возможность четче определять, когда необходимо обжалование действий.

"Это позволит еще лучше отслеживать, и еще лучше и правильнее, и рельефнее указывать правоохранительным органам на нарушение ними регламента работы. В первую очередь, речь идет о двух наших слабых точках. Одна - это нарушение сроков, но в этой части все не так плохо, а второе - это нарушение регламента именно перенаправления обращений региональным правоохранительным органам, на которых, собственно, и жалуется сам заявитель. Такая практика у нас редкая, но имеет место быть, и такая модернизация системы позволит правоохранительным органам четко указывать на их недоработку", - подчеркнула она.

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.