Эксперт: спрос на отдых на Мальдивах и Сейшелах на 6% превысил допандемийный показатель

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Спрос на туристические поездки на Мальдивы и Сейшелы в январе 2022 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon Travel со ссылкой на данные сервиса.

"На январь 2022 года на Мальдивы и Сейшелы уже забронировано на 6% больше билетов, чем в 2019 году. Спрос на премиальный отдых показал стабильный прирост в октябре, ноябре и декабре 2021 года. Этот тренд продолжится и в остальные зимние месяцы в 2022 году", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в Мале на январь забронировано больше билетов (1,4%), чем в Шарм-эш-Шейх (0,96%). Среди туристических направлений для отдыха в январе 2022 года лидирует Турция (9%), а также Таиланд и ОАЭ (по 4%). Генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин отметил, что клиенты компании в январе 2022 года планируют посещать Лондон, Барселону, Прагу, Берлин, Тель-Авив и Дели.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что больше всего российских туристов планируют отправиться на новогодние праздники в Египет, Турцию, Доминикану, на Кубу и Мальдивы. При этом по состоянию на конец ноября туры на Мальдивы были практически распроданы.