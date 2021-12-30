Эксперты: спорт в новогодние праздники уменьшит симптомы выгорания у предпринимателей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Предпринимателям и их подчиненным, столкнувшимся с эмоциональным выгоранием, восстановить внутреннее равновесие в новогодние праздники помогут физическая активность, digital-детокс и переосмысление рабочих процессов. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные психологи и представители бизнес-сообщества.

Согласно результатам опроса, проведенного российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и health tech компании AIBY, 39% работодателей считают специалистов отдела продаж наиболее подверженными синдрому снижения мотивации. Почти каждый пятый работодатель называет наиболее уязвимыми сотрудников отделов HR и разработки (22% и 20%), клиентской поддержки (19%), финансового (17%) и административного (13%) департаментов. Опрос проводился с 23 ноября по 2 декабря 2021 года среди представителей компаний-работодателей, зарегистрированных на hh.ru.

От "выдерживания" к "деформации"

Эмоциональное выгорание - состояние физического и психического истощения, возникающее из-за хронического стресса, связанного с работой, говорит сооснователь онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk, клинический психолог Анна Крымская. Также выгорание встречается среди студентов и родителей, в основном мам, а также тех, кто долгое время ухаживает за пожилыми и больными родственниками. Словом, у всех, кто "хронически сталкивается со стрессом и не может его преодолеть", подчеркнула она.

"Причинами выгорания могут стать весьма очевидные факторы: чрезмерные нагрузки на работе, сверхурочные часы, высокий уровень стресса, психологическое давление дедлайнов, мультитаскинг и постоянные попытки втиснуть сто задач в короткий промежуток времени. Однако и другие вещи могут способствовать выгоранию, например, монотонные задачи, нечеткий или очень изменчивый график, чувство изоляции в коллективе или токсичные отношения с коллегами. Способствует выгоранию неправильный расход ресурсов, например, бессознательный запрет на отдых, переработки как способ заглушить тревогу, излишний перфекционизм и так далее", - сказала Крымская.

Она пояснила, что эмоциональное выгорание наступает постепенно и проходит через четыре стадии. Это - "мобилизация", когда эмоционального выгорания как такового еще нет, у человека есть силы, несмотря на обилие стресса, "выдерживание", когда появляются первые признаки истощения, однако человек старается не обращать на них внимание. Третья стадия - "невыдерживание". В ней человека все чаще посещают мысли о том, как ему все надоело, а также возникают физиологические симптомы вроде нарушения сна, подчеркнула Крымская. На четвертой стадии, "деформации", истощение становится настолько глубоким, что личность человека меняется: появляются цинизм в отношении своих задач и обязанностей, а также равнодушие к тому, что раньше было ценным.

"Самые серьезные стадии - "невыдерживание" и "деформация", когда нужна помощь специалиста-психолога, так как симптомы появляются не только на эмоциональном уровне, но и физическом и когнитивном. Некоторые из них - чувство безнадежности, отсутствия смыла и даже мысли о самоубийстве - делают симптомы эмоционального выгорания похожими на депрессию", - отметила Крымская.

Движение как самопомощь

Шаги, которые можно сделать в борьбе с выгоранием, зависят от стадии, говорит собеседница агентства. На начальных важно компенсировать накопленный стресс, а также дать себе отдых - не обязательно продолжительный, но качественный, подчеркнула она. Как отметила Крымская, есть несколько универсальных действий, с которых можно начать восстанавливаться.

"[Нужно] расставить приоритеты (делаем только важное, все остальное на какое-то время убираем в дальний ящик), провести digital-детокс (оставить только важные уведомления на телефоне, убирать гаджеты перед сном, [чтобы] высыпаться), полностью сменить деятельность на время каникул (не заниматься рабочими задачами и вопросами, которые являются источником стресса), привлечь дополнительные ресурсы (делегировать то, что можно - например, уборку и доставку продуктов), просить поддержку у друзей и близких, обратить внимание на тело - увеличить физическую активность (спорт, прогулки, танцы, игры с детьми, выбор лестницы вместо лифта)", - сказала она, также предложив попробовать телесные и дыхательные практики, массаж.

Психолог АНО "Авторский психологический центр "Мир Семьи" Юлия Ботова также посоветовала добавить в свою жизнь движение - то, которое нравится. "Не важно, что это будет, можно спросить себя: "Чего бы мне сейчас хотелось?". <…> Я бы рекомендовала включать движение, которое проще [совершить] телу, и вообще включать в свою жизнь больше того, что максимально приносит удовольствие здесь и сейчас", - сказала она.

Брейншторминг в борьбе с выгоранием

Со специалистами согласен генеральный директор АО "Институт финансового развития бизнеса", член генсовета "Деловой России" Ильдар Шайхутдинов. Он считает, что эмоциональное выгорание на работе связано с недостижением целей или отсутствием заслуженного признания.

"Что бы я порекомендовал - это в первый месяц следующего года запланировать для своей команды стратегическую сессию. Одно дело - когда бизнес-стратегию формирует сам руководитель, и совсем другое - когда это делает коллектив. Это позволит вам зарядиться энергией ваших сотрудников, партнеров. Стратегическую сессию можно делать не только с сотрудниками, но и с партнерами по бизнесу и даже с поставщиками, с покупателями такой формат возможен", - предложил Шайхутдинов, отметив, что перед этим предпринимателю нужно максимально расслабиться в выходные и праздничные дни.

Фаундер ИТ-компании Osnova Денис Бурлаков также подчеркнул, что собственнику бизнеса с выгоранием нужно подумать над тем, как изменить рабочие процессы. "Важно проанализировать свой рабочий график и обязанности: что мешает работе, в каких точках идет перегрев. Может быть, это бесконечные звонки на час-полтора, которые не приносят должного результата и отнимают слишком много времени, или микроменджемент, когда мелкие рутинные задачи приходится решать руками, а на крупные проекты сил уже не остается", - сказал он.

Собственное дело требует постоянно вовлекаться в работу, особенно если речь идет о малом и среднем бизнесе, отметил Бурлаков. Часто у собственников таких компаний сразу несколько функций, подчеркнул он.

"Важно переключиться - хотя бы несколько дней полностью посвятить себе, семье, спорту. Не работать всю новогоднюю неделю - роскошь, которой предприниматели чаще всего лишены. Но несколько дней, во время которых мысли о работе стоит совсем отложить, все же можно найти. Стоит помнить, что постоянная фоновая тревога не только не дает отдохнуть, но и мешает в итоге полноценно работать", - заключил Бурлаков.