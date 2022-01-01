Величина прожиточного минимума в Москве превысила 18,7 тыс. рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума в столице на 2022 год установлена на уровне 18 714 рублей. Соответствующее постановление ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения - 18 714 рублей, для трудоспособного населения - 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля", - отмечается в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

Кроме того, с 1 января 2022 года минимальная пенсия для неработающих пенсионеров в Москве с учетом городской доплаты выросла с 20 222 рублей до 21 193 рублей в месяц. Также с наступлением 2022 года в столице на 4,8% проиндексированы социальные пособия.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина прожиточного минимума изменяется ежеквартально для трех групп населения - трудоспособных граждан, пенсионеров и детей. Показатель используется, в частности, при формировании федерального и местных бюджетов, для оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ. На 2021 год прожиточный минимум на душу населения в Москве был установлен на уровне 18 029 рублей.