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В Белоруссии продлили госрегулирование цен на социально значимые товары по март

В перечне социально значимых товаров 22 позиции

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Государственное регулирование цен на социально значимые товары в Белоруссии продлено по март 2022 года включительно. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), опубликованного на Национальном правовом интернет-портале республики в четверг.

Документом утверждены максимальные надбавки импортера, а также максимальные оптовые и торговые надбавки с учетом оптовой. Они ограничены в зависимости от вида товара в пределах 3-30%.

В перечне социально значимых товаров 22 позиции. В него входят молочная и мясная продукция, крупы, сахар, рыба, овощи и фрукты, макаронные изделия, детское питание.

Ранее ценовое регулирование на такие товары вводилось каждые три месяца с января по декабрь 2021 года включительно. Новое постановление МАРТ вступает в силу с 1 января и будет действовать 90 дней.

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