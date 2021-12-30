Доля некачественного топлива на АЗС России впервые опустилась ниже 5%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отмечает снижение выявленных нарушений по качеству топлива на автозаправках до 4,9% по итогам 2021 года по сравнению с 7,8% за 2020 год, сообщается на сайте ведомства.

В отношении объектов нефтепродуктообеспечения было отобрано и испытано 1193 образца автомобильного бензина и дизельного топлива, из них 59 образцов не соответствовали установленным нормам, что составило 4,9%. Таким образом, доля нарушений по сравнению с 2020 годом снизилась почти на 3 п. п.

"Кратное снижение доли суррогатов на рынке топлива с более 20%, которые мы имели в 2015 году, до менее 5% в этом году стало результатом кропотливой работы по настройке рынка, созданию условий для работы по честную. Немаловажную роль в этом сыграли добросовестные участники рынка, уважающие потребителей и думающие о долгоиграющем развитии", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова.

Кроме этого, ведомство отмечало, что в настоящий момент проводит анализ реализации суррогатного топлива, а также испытания детских удерживающих устройств. В начале 2022 года будут опубликованы перечни фактов нарушений.

11 ноября замглавы Росстандарта Кулешов заявлял, что ведомство ожидает снижения доли фальсификата практически до нуля на розничном рынке бензина и дизельного топлива в России. Ранее сообщалось, что Росстандарт фиксирует снижение выявленных нарушений по качеству топлива на автозаправках до 7% по итогам первого полугодия 2021 года по сравнению с 11% годом ранее.

В конце 2020 года Минпромторг РФ сообщил, что в 2020 году Росстандарт выявлял нарушения требований к качеству топлива на каждой восьмой проверенной автозаправке.