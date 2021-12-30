Кабмин расширил механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении географии железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготному тарифу для удовлетворения потребностей регионов в картофеле и овощах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"Речь идет о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь при установлении льготных тарифов на транспортировку сельхозпродукции. Принятое правительством решение позволит наладить необходимый объем поставок продукции АПК в регионы, где прогнозируется ее дефицит, поддержать сельхозпроизводителей, снизить стоимость транспортировки сельскохозяйственных грузов по стране", - говорится в сообщении.

Перевозки по льготному тарифу станут возможны из Дагестана, Краснодарского края и Астраханской области в регионы Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, мера будет действовать до конца 2022 года. Ранее такую продукцию можно было перевозить по льготному тарифу только из Сибирского и Уральского федеральных округов в регионы Дальнего Востока.

Кроме того, документом предусмотрено возобновление льготной транспортировки зерновых культур из Кемеровской области в регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в Дагестан, Краснодарский край, Астраханскую и Ростовскую области, решение принято в связи с профицитом зерна в Кузбассе.

Правительство начало субсидировать транспортировку сельхозпродукции по железной дороге в 2019 году. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправок грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.