На защите конкуренции. Какую роль играют страны БРИКС в борьбе с монополиями

Конкуренция — жизненная сила капитализма, отмечает глава Центра конкурентного права и политики НИУ ВШЭ. При этом монополии он называет естественным, пусть и нежеланным результатом работы капиталистической системы. Это, по словам Иванова, хорошо поняли в ключевых капиталистических странах еще в начале XX века, когда в качестве "лекарства" от развития монополизма стали принимать специальные законы. Однако в последние 30 лет на уровне глобального рынка мир все равно остается без антимонопольной защиты.

БРИКС становится новым драйвером развития антимонопольного регулирования в мире, несмотря на то что экономики стран объединения во многом играют роль чужаков для доминирующих в международных делах США, ЕС и их союзников. О том, почему именно БРИКС выпала такая миссия и какую роль в этом процессе играет Международный центр конкурентного права и политики БРИКС, работающий на базе НИУ ВШЭ, рассказал ТАСС директор центра Алексей Иванов.

"Ни в рамках ООН, ни [в рамках] ВТО не создано эффективных правовых механизмов защиты конкуренции в глобальном масштабе", — указывает эксперт. По его мнению, возможно, именно в этом кроется одна из причин разбалансированности глобальной экономики сегодня.

Идеальное решение этой проблемы Иванов видит в создании международного соглашения о защите конкуренции либо в разработке новых правил, которые не были бы универсальными для всего мира, но охватывали при этом значительное число стран. И если реализацию первой идеи эксперт считает маловероятной (слишком большие разногласия по определенным вопросам в ООН и ВТО), то другой подход позволил бы выработать стандарт добросовестной экономической деятельности на международном уровне. В этом смысле, подчеркивает Иванов, трудно переоценить значимость кооперации стран БРИКС в антимонопольной сфере.

Антимонопольные проекты БРИКС

Рабочая группа антимонопольных ведомств стран объединения появилась в 2015 году, когда председательство в БРИКС принадлежало России. Группа занималась исследованием проблем конкуренции на глобальных продовольственных рынках. Именно тогда впервые протестировали формат работы, в котором научные круги стран БРИКС объединились для помощи антимонопольным ведомствам. С 2015 года научно-экспертная поддержка рабочей группы антимонопольных ведомств БРИКС по продовольственным рынкам координировалась Институтом права и развития ВШЭ — Сколково, но включала в себя ученых, занимающихся антимонопольным правом и регулированием агропродовольственных рынков из всех стран БРИКС.

"Антимонопольщики из университетов Кейптауна и Йоханнесбурга, Дели и Бангалора, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, Шанхая и Пекина сформировали инклюзивный научный коллектив, который в тесной кооперации с антимонопольными ведомствами наших стран подготовил масштабный доклад о проблемах конкуренции на глобальных агропродовольственных рынках и путях их решения", — рассказал эксперт.

В результате этой работы антимонопольные ведомства стран БРИКС изменили подход к анализу агропродовольственных рынков, а также заняли активную позицию в отношении ряда глобальных сделок. "Наиболее эффективным как с точки зрения демонстрации возможностей антимонопольной кооперации стран БРИКС, так и реальных экономических эффектов для наших стран стало дело по согласованию сделки слияния двух глобальных агротехнологических гигантов — Bayer и Monsanto", — рассказал Иванов.

По требованию ФАС России и других регуляторов стран БРИКС объединенная компания Bayer-Monsanto предоставила целый пакет уникальных технологических решений российским селекционерам, а также обязалась придерживаться довольно жестких требований в работе своей цифровой платформы. Это позволило предотвратить быструю монополизацию российского рынка решений по цифровизации АПК.

Для углубления и расширения сотрудничества между антимонопольными ведомствами стран БРИКС в 2018 году на базе Института права и развития ВШЭ — Сколково был создан Антимонопольный центр БРИКС. В его задачи, в частности, входит кооперация между академическими кругами БРИКС и научной поддержкой совместных проектов антимонопольных ведомств этих стран. Следующим проектом после анализа продовольственных рынков для центра стало изучение вызовов для антимонопольного регулирования, которые породила цифровизация. Осенью 2019 года рабочая группа по цифровой экономике представила в Москве подробный доклад о ключевых вызовах цифровой трансформации мировой экономики.

"Многие новые механизмы антимонопольного регулирования, которые сейчас уже оформились в виде законопроектов в США, Европе и Китае, мы предвосхитили в том докладе. Причем для Китая цифровая экономика стала поводом для системного пересмотра всей своей антимонопольной повестки. Китай довольно быстро перешел в антимонопольной сфере из роли прилежного ученика в роль законодателя новой моды. К слову, нельзя не отметить, что многие из дискуссий, которые мы вели с китайскими коллегами в 2017–2020 годах, нашли живое отражение в антимонопольной политике этого ключевого участника объединения БРИКС", — рассказал Иванов.

В 2020 году Антимонопольный центр БРИКС стал самостоятельным подразделением ВШЭ, преобразовавшись в Международный центр конкурентного права и политики стран БРИКС. В том же году центр получил статус ключевой научно-экспертной организации обеспечения сотрудничества стран БРИКС в антимонопольной сфере.

Вызовы в пандемию

С началом пандемии COVID-19 на первый план вышли вопросы лекарственного обеспечения и борьбы с коронавирусом, которые также стали предметом обсуждений рабочей группы по фармацевтическим рынкам антимонопольных ведомств БРИКС. Так, Индия и ЮАР подняли в ВТО вопрос о временном снятии патентной охраны с вакцин от ковида, чтобы активировать и ускорить их производство в мире. Инициативу поддержали Россия и Китай.