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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 12 января вырастет до $98,2 за тонну

Пошлина на экспорт ячменя повысится до $86,2 за тонну, на кукурузу пошлина понизится до $67,7

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 12 по 18 января вырастет до $98,2 за тонну против $94,9 за тонну неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя повысится с $83,5 до $86,2 за тонну, на кукурузу - понизится с $69 до $67,7 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $340,4 за тонну, на ячмень - при цене в $308,2 за тонну, на кукурузу - $281,8 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.

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