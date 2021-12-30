Правительство субсидирует закупку беспилотников и снегоходов для народов Севера

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделило регионам Арктической зоны 500 млн рублей на поддержку традиционных хозяйственных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

"В частности, на эти средства будут приобретены снегоходы и вездеходы для перевозки детей до кочевых школ, построены мастерские по обработке и переработке оленьих шкур, создана сеть специальных торгово-логистических центров для организованной закупки, переработки, хранения и сбыта продукции местных производителей. Оленеводов и родовые общины обеспечат мобильными жилыми домами. Для поиска оленей, отбившихся от стада, в арктических районах планируется задействовать эскадрилью беспилотников вертолетного типа, которые смогут летать на расстояние до 50 км", - цитирует пресс-служба министерства слова Чекункова.

Кроме того, в селе Эгвекинот (Чукотский автономный округ) построят этнопарк, включающий комплекс жилищ и построек морских охотников, флотилию традиционных лодок, а также модульный гостиничный комплекс.

В Минвостокразвития также отметили, что государство поможет создать в арктических районах инфраструктуру, оборудовать дома возобновляемыми источниками энергии, окажет содействие в продвижении на внутренний и внешний рынки товаров и услуг, туристических проектов. Реализуют программу подготовки кадров, развития предпринимательства и исследований. Средства уже довели до арктических регионов и будут выделять ежегодно.