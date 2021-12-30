"Россети" завершили реконструкцию сетей Петроградского района Петербурга

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию сетевого комплекса Петроградского района Санкт-Петербурга, начатую в 2014 году. Общие инвестиции в проект составили 7 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

В рамках реконструкции компания построила и модернизировала 11 центров питания, а также проложила 33,5 км новых линий электропередачи. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения Петроградского района с населением более 125 тыс. человек и обеспечить резерв мощности для энергоснабжения новых потребителей.

В частности, "Россети Ленэнерго" ввели подстанцию "Карповская" мощностью 126 МВА, где впервые в России реализовано единое пространство на оборудовании 110 кВ в элегазовом исполнении. Благодаря этому объект является высоконадежным, экологичным, пожаробезопасным и компактным, что особенно важно в условиях плотной городской застройки. На энергообъекте использованы современные средства автоматизации и обеспечено дистанционное управление.

Компания также внедрила высоконадежное элегазовое коммутационное оборудование в ходе реконструкции подстанций "Петроградская" и "Волхов-Петроградская". При этом на первой были установлены новые силовые трансформаторы в результате чего мощность возросла на 25%.

Наряду с этим, было построено восемь комплектных трансформаторных подстанций суммарной мощностью 200 МВА, от которых запитаны новые жилые комплексы, Национальный исследовательский университет ИТМО и завод им. А.А. Кулакова.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.