Россельхознадзор: доля фальсифицированной продукции животного происхождения снижается

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В России продолжает снижаться доля фальсифицированной и небезопасной продукции животного происхождения. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"С момента внедрения электронной ветеринарной сертификации на территории России доля животноводческой продукции, не отвечающей требованиям по показателям качества и безопасности, ежегодно снижается", - отмечается в сообщении.

Так, если в 2018 году по результатам лабораторных исследований, проводимых в подведомственных учреждениях Россельхознадзора по всей стране, процент небезопасной продукции оценивался в 6,78%, то в 2021 году это показатель равен 4,5%. Как пояснили в ведомстве, безопаснее стали молочная и рыбная продукция, мед и товары пчеловодства, а также корма и кормовые добавки.

Кроме того, за 11 месяцев 2021 года лабораториями Россельхознадзора исследовано 16,6 тыс. проб молока и молочной продукции. В ходе испытаний обнаружено, что 3,45% от общего числа образцов не соответствует требованиям по безопасности. Это меньше на 4,06 п. п., чем в 2018 году, когда аналогичный показатель составлял 7,51%.

Доля не соответствующей по установленным нормам безопасности рыбы и рыбной продукции за четыре года снизилась на 0,8 п. п. Так, в январе - ноябре 2021 года из 11,5 тыс. исследованных проб в 2,93% выявлены несоблюдения требований безопасности. В 2018 году количество образцов с нарушениями в этой области равнялось 3,75%.

Кроме того, за 11 месяцев 2021 года Россельхознадзор отобрал и исследовал 772 образца меда и продуктов пчеловодства на показатели безопасности. Из них 6,22% не соответствовали установленным требованиям, что на 3,4 п. п. меньше, чем в 2018 году.