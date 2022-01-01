Псковский завод алмазов в 2022 году удвоит мощности за счет займа Фонда промышленности

ПСКОВ, 1 января. /ТАСС/. Предприятие "Синтез-Технолоджи", расположенное в особой экономической зоне "Моглино" в Псковской области и являющееся одним из двух в РФ предприятий по выращиванию алмазов, в 2022 году расширит вдвое свои производственные мощности. Этого удастся достичь за счет полученного займа от Фонда развития промышленности, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Мы подписали с Фондом развития промышленности РФ договор целевого займа по программе "Комплектующие изделия", проект называется "Расширение производственной мощности по синтезу монокристаллов углерода". Сумма займа - 189 млн рублей. В связи с этим в 2022 году у нас будет запущена вторая линия прессов, расширение производственной мощности, обсуждается большое расширение контрактов", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что на средства, выделенные Фондом развития промышленности, предприятие закупит прессы для выращивания алмазов, что позволит в 2022 году увеличить вдвое производственные мощности. "На эти деньги, выделенные из федерального бюджета, мы будем закупать вторую линию, чтобы расшириться. Сейчас шесть прессов, будет еще шесть, то есть расширение производства в два раза", - уточнила собеседница агентства.

Предприятие начало свою работу в ОЭЗ "Моглино" год назад. Здесь выращивают алмазы по особым, природным, технологиям: для роста камней создают такие же условия, как в естественной среде, только увеличенные в несколько тысяч раз. В итоге вместо миллиона лет на создание драгоценных карат уходит всего 1-2 недели. Таких производств в России всего два: одно - под Петербургом, а второе - в псковской особой экономической зоне "Моглино". Бриллианты из выращенного сырья в четыре раза дешевле, чем природные.

Основное назначение выращиваемых на предприятии алмазов - промышленное, из них производят монокристаллические пластины, востребованные в радиоэлектронной промышленности, комплектующие для квантовых компьютеров, хирургические скальпели. Создание ювелирных украшений - второстепенный продукт производства. При этом псковские инженеры следят за трендами ювелирной отрасли и могут вырастить алмазы практически любых оттенков и любой величины.