Путин утвердил новый порядок оценки квалификации специалистов в сфере строительства

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном наличии у специалистов в области строительства свидетельства о квалификации, а также упразднении некоторых процедур в данной сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, требование о периодическом повышении квалификации главных инженеров и главных архитекторов проектов (то есть лиц, которые организуют работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства) заменяется обязательным требованием о наличии у таких специалистов свидетельства, полученного в соответствии с законом "О независимой оценке квалификации".

Такие работники включаются в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования национальным объединением профильных саморегулируемых организаций (СРО). Обозначен и ряд требований к подобным специалистам: наличие соответствующего высшего образования, стажа работы на инженерных должностях не менее трех лет, наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее 10 лет или не менее пяти лет при прохождении независимой оценки квалификации в соответствии с законодательством.

Законом вводится единый реестр членов СРО и их обязательств, а также регулируется порядок перехода членов СРО в случае создания саморегулируемой организации на территории субъекта РФ, в котором объединение аналогичного вида отсутствовало, и порядок перевода в этом случае ранее внесенных взносов в компенсационные фонды. Кроме того, закон устанавливает срок размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов некоммерческой организации после получения ею статуса СРО.