Чернышенко возглавил комиссию по ведению перечня бесплатных социально значимых IТ-ресурсов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавил правительственную комиссию по определению перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов, всего в ее состав вошли 30 человек. Как сообщила в четверг пресс-служба кабмина, состав комиссии утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Основная задача новой правительственной комиссии - на основании предложений Минцифры принимать решения о включении того или иного онлайн-ресурса в список социально значимых. Доступ к ним будет бесплатным для граждан. Это значит, что просмотр информации на таких сайтах, например фото- и видеоматериалов, не будет отражаться в трафике, а получать доступ к ним можно будет даже при нулевом балансе", - отметили в кабмине.

Заместителем председателя комиссии стал замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, ответственным секретарем назначен директор департамента информационных технологий правительства Евгений Комар.

В состав комиссии вошли и другие чиновники и парламентарии, а также руководители телеканалов, медиахолдингов, телекоммуникационных и IТ-компаний.

Среди членов комиссии - директор департамента пресс-службы и референтуры правительства - пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, начальник кремлевского управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, глава управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, руководитель управления президента по общественным проектам Сергей Новиков и другие.

В комиссию также вошли гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, руководитель холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров и другие представители телекомпаний, а также руководители "Яндекса", Mail.ru, "Ростелекома" и четырех ведущих операторов мобильной связи (МТС, "Билайн", "Мегафон" и "Теле2").