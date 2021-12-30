В карьере Калининградского янтарного комбината найден рекордный самородок весом почти 3 кг

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Янтарный самородок весом более 2,7 кг найден в четверг в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината (КЯК, входит в госкорпорацию Ростех"). Самый крупный в сезоне добычи 2021 года ценный минерал получил имя "Голова тигра", сообщила журналистам пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.

"Уникальный янтарь весом 2 716 граммов был найден во время осмотра бортов Приморского карьера в четверг, 30 декабря", - рассказала она, отметив, что самородки весом от 2,5 кг встречаются примерно раз в два-три года при среднегодовом объеме добычи янтаря в 450-500 тонн.

Работники Янтарного комбината присвоили самородку символичное имя "Голова тигра" благодаря необычной форме экземпляра, в очертаниях которого угадывается голова "большой кошки". Небольшие выступы на камне напоминают уши изящного хищника, расстояние между ними расчерчено полосами, представляющими собой небольшие углубления. Сотрудники комбината расценили находку, сделанную в канун нового года, покровителем которого согласно восточному гороскопу будет Тигр, как добрый знак, заметила Мамырбаева.

Самородок стал 21-м в ряду янтарных гигантов 2021 года. Таким образом, Калининградский янтарный комбинат превзошел результат 2020 года и поставил новый абсолютный рекорд предприятия по добыче самородков. На протяжении всей истории комбината ежегодно добывали не более 5-6 янтарных гигантов. С 2017 года за добычной сезон коллекцию самородков - уникального янтаря весом свыше 1 кг - пополняли не менее 17 таких камней. В 2020 году было добыто 20 самородков.

Самородки подлежит обязательной оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России). Не получившие статуса драгоценных камней самородки могут быть проданы в рамках специализированных аукционов либо выставлены на туристических объектах Калининградского янтарного комбината.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Добыча ведется в Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков. Янтарный комбинат является предприятием полного цикла - от добычи сырья до изготовления готовой ювелирной и сувенирной продукции.