Главгосэкспертиза одобрила строительство завода радиофармпрепаратов мирового уровня

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Росатом в 2022 году начнет строительство в Калужской области завода радиофармпрепаратов мирового уровня. Как сообщила пресс-служба АО "Русатом Хэлскеа" (РХК, дивизион Росатома, аккумулирующий экспертизу госкорпорации в области здравоохранения), в четверг Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект, что позволяет начать строительство уже в ближайшее время.

Производство изотопной продукции медицинского назначения мощностью не менее 89 тыс. Ки/год будет реализовано на базе АО "НИФХИ им. Л. Я. Карпова" (предприятие контура РХК, г. Обнинск, Калужская область). Как объяснили в РХК, размещение производства в Калужской области позволит обеспечить оперативную поставку радиофармпрепаратов в медучреждения страны при помощи собственного парка спецтранспорта и развитой логистической зоны московского авиационного хаба. Объем инвестиций в проект составит не менее 9 млрд рублей.

"С открытием завода госкорпорация "Росатом" изменит диспозицию России на международном рынке ядерной медицины. Производство на базе АО "НИФХИ им. Л. Я. Карпова" станет ведущим мировым производственным предприятием, выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре", - подчеркивается в сообщении РХК. На предприятии будут производить целый ряд радиофармпрепаратов и активных фармацевтический субстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе йода-131, самария-153, молибдена-99. Также завод представит перспективные радиофармацевтические лекарственные препараты на основе лютеция-177, актиния-225 и радия-223.

"Централизация максимально полного спектра услуг в едином контуре сократит издержки на каждом этапе производства, что позволит снизить стоимость радиофармпрепаратов для жителей нашей страны. Завод будет построен с учетом самых современных технологий, обеспечивающих выполнение максимальных требований к безопасности производства". - приводятся слова генерального директора АО "Русатом Хэлскеа" Натальи Комаровой.

Росатом входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков сырьевой изотопной продукции и является ключевым поставщиком изотопной продукции медицинского назначения на российском рынке, обеспечивая радиофармацевтическими препаратами более 180 медицинских учреждений в России.

Применение радиофармпрепаратов

Радиофармпрепарат (РФП) - лекарственный препарат в готовой для использования форме, который в своем составе содержит один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов). Также широко применяются в ревматологии и эндокринологии для лечения синовитов и заболеваний щитовидной железы. Диагностические РФП применяются в диагностике широкого спектра заболеваний, например для оценки распространенности метастатического процесса при онкологическом заболевании или для диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.