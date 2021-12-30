Армения решила не продлевать эмбарго на ввоз турецких товаров

ЕРЕВАН, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Армении приняло решение с 1 января 2022 года не продлевать запрет на ввоз турецких товаров, введенный в стране в конце декабря 2020 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минэкономики Армении.

"В результате межведомственных обсуждений было принято решение не продлевать эмбарго на импорт турецких товаров. Ожидается, что отмена запрета на импорт турецких товаров по принципу взаимности создаст более благоприятные условия для экспорта армянских товаров", - отмечается в заявлении. Как говорится в сообщении ведомства, "основным негативным эффектом эмбарго является существенное влияние на инфляцию, что особенно проявилось в плане ряда потребительских товаров".

Запрет на ввоз турецких товаров начал действовать в Армении в конце декабря 2020 года. Соответствующее постановление приняло правительство республики, обосновав решение вовлечением Турции в конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

В середине декабря правительства Армении и Турции объявили о назначении специальных представителей для начала диалога по нормализации отношений. В понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что спецпредставители Турции и Армении могут провести встречу в ближайшее время в Москве.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.