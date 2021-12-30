Расходы на обслуживание госдолга Кабардино-Балкарии сократили в 6,6 раза

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии сократили расходы на обслуживание госдолга в 6,6 раза по итогам 2021 года. Об этом сообщил в четверг председатель правительства региона Алий Мусуков на итоговом заседании республиканского кабмина.

"Несмотря на негативное влияние на экономику республики новой коронавирусной инфекции, в том числе благодаря своевременной поддержке федерального центра, удалось сохранить сбалансированность бюджетной системы, не допустив образования просроченной кредиторской задолженности, и сократить госдолг Кабардино-Балкарии, который на конец 2021 года составит 6,9 млрд рублей, что на 360,1 млн рублей меньше утвержденного плана. Расходы на обслуживание государственного долга сократили более чем в 6,6 раз и составили 13,2 млн рублей", - рассказал Мусуков.

Он подчеркнул, что у региона в 2021 году отсутствуют заимствования у кредитных организаций и реализуется программа по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов республики на 2018-2024 годов. Программа предусматривает введение моратория на предоставление госгарантий, сокращение расходов на обслуживание госдолга путем замещения более дорогих кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты.

"В целом, проведенная работа позволяет сохранить сбалансированность бюджетной системы в целях обеспечения всех принятых бюджетных обязательств и запланировать на 2022 год следующие параметры республиканского бюджета: доходы в объеме 52,4 млрд рублей, расходы в объеме 53,4 млрд рублей", - уточнил Мусуков, отметив, что главный финансовый документ на 2022 год принят.