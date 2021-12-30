Украина вновь увеличит импорт электроэнергии из Белоруссии до максимума

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину с 31 декабря вновь увеличится в некоторые часы до максимальных значений в 900 МВт, аналогичные показатели были зафиксированы 25 декабря. Это следует из данных, опубликованных в четверг на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Отмечается, что в пятницу мощность импорта будет составлять от 400 до 900 МВт, при этом максимальные поставки буду осуществляться в течение трех часов за сутки.

Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину возобновились 6 ноября. В основном импорт осуществляется в течение 23 или 24 часов в сутки, то есть бывают перерывы в поставках в течение часа. В ноябре этот импорт на несколько дней приостанавливался. По данным СМИ Украины, причиной этому стало якобы произошедшее автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС.