Ученые составят геологическую карту Калмыкии для поиска нефти и газа

ЭЛИСТА, 30 декабря. /ТАСС/. Ученые и специалисты-геологи проведут в ближайшие годы в Калмыкии геологоразведочные исследования для составления геологической карты, необходимой для планирования разведочных работ по поискам нефти и газа на территории республики. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии Очир Джамбинов.

Калмыкия - один из самых малоизученных регионов в России, где на сегодняшний день разведано лишь от 2% до 8% запасов углеводородов. Оценка ресурсной базы, по данным эксепертов, составляет порядка 19 млрд тонн условного топлива.

"Планируется провести в ближайшие годы полноценное геологическое картирование Калмыкии, то есть исследования, которые позволят изучить геологическую историю территории региона, его геологическое строение, сделать выводы о наличии полезных ископаемых. Будет составлена геологическая карта, которая послужит основой для планирования поисковых и разведочных работ по поискам месторождений полезных ископаемых. В первую очередь, это нефть и газ", - сказал министр.

Карта необходима и для проведения инженерно-геологических изысканий для мелиорации и водоснабжения. Калмыкия находится в зоне водного дефицита, источники водоснабжения имеют высокую минерализацию. В настоящее время только 7,4% населения республики обеспечены качественной питьевой водой, пояснил Очир Джамбинов.

По словам министра, сейчас подводятся первые итоги масштабного проекта по поискам месторождений нефти и газа на Хаптагайском участке в Калмыкии, которые впервые после почти 30-летнего перерыва проводились с 2020 года. Сейсморазведочные работы провели в объеме 1 тыс. погонных км и таким же объемом - электроразведочные исследования. Специалисты проводят интерпретацию данных, результаты исследований ожидаются в 2022 году.

"Руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров отметил, что Калмыкия подтверждает статус новой нефтегазоносной провинции. По предварительным данным Ронедр, на Хаптагайском участке определят не менее пяти перспективных площадей под дальнейшее лицензирование. На федеральном уровне есть поддержка этой работы и понимание того, что в Калмыкии стоимость геологоразведочных работ существенно ниже, чем в Восточной Сибири или в Арктике. Их можно проводить круглогодично, для этого есть вся необходимая инфраструктура", - добавил министр.