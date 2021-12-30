Путин подписал закон о трансформации договоров аренды в концессионные соглашения

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность трансформации договоров аренды в концессионные соглашения в сфере ЖКХ, чтобы привлекать дополнительные инвестиции для обновления коммунальной инфраструктуры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон определяет особенности заключения концессионных соглашений без проведения конкурса, объектами которых является имущество, переданное собственником арендатору в соответствии с договором или договорами аренды. В частности речь идет об объектах теплоснабжения, централизованных системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, а также об отдельных объектах таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Срок действия заключаемого концессионного соглашения определяется с учетом срока окупаемости инвестиций концессионера и не может превышать 49 лет.

"Федеральный закон направлен на стимулирование организаций к заключению концессионных соглашений в целях обеспечения привлечения инвестиционного ресурса в сферу ЖКХ", - говорится в пояснительной записке к документу. По мнению специалистов, это "будет способствовать проведению мероприятий по обновлению коммунальной инфраструктуры, учитывая высокую степень ее износа на сегодняшний день".

Обязательным условием трансформации договоров аренды в концессионные соглашения является увеличение инвестиционных обязательств концессионера - лица, которое по договору обязуется за свой счет реконструировать имущество. Речь идет о принятии им обязательств на период, равный сроку действия заключаемого соглашения. При этом размер инвестиционных обязательств должен не менее чем в полтора раза превышать размер таких обязательств для арендатора, а при их отсутствии - размер арендной платы за весь период действия договора аренды либо восстановительную стоимость объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения. Закон также предусматривает формулу расчета минимального размера инвестиционных обязательств концессионера.

Уведомление о заключении концессионного соглашения в порядке трансформации должно быть направлено в уполномоченный орган до 1 января 2022 года, а объем инвестиционных обязательств концессионера определяется главой региона, в границах территории которого находится имущество, передаваемое по концессионному соглашению.