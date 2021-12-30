Клиенты банков смогут использовать водительские права для упрощенной идентификации

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий кредитным организациям упрощенную идентификацию клиента при денежных операциях по номеру водительского удостоверения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, закон предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно законодательству о противодействии отмыванию средств, не проводится. Так, суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства будут увеличены с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Закон был разработан в рамках реализации федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Он вступит в силу через 180 дней после опубликования.