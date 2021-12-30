Совбез Украины ввел санкции против 24 компаний и шести физических лиц за Крымский мост

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел ограничительные меры против шести физических и 24 юридических лиц, причастных к сооружению Крымского моста. Об этом говорится в сообщении Совбеза, распространенном в четверг.

"Санкции введены в отношении шести физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь с территорией Российской Федерации <...>", - говорится в сообщении.

В санкционный список внесены также 18 физических лиц, причастных к вынесению судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины. "Санкции применены и к 52 физическим лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, наносят существенный ущерб национальным интересам [Украины] и безопасности украинского народа", - заявил СНБО.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Крымский мост соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.