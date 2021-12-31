Cathay Pacific приостановила на неделю дальние грузовые рейсы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 декабря. /ТАСС/. Ведущая гонконгская авиакомпания Cathay Pacific приостановила на неделю все свои грузовые дальнемагистральные рейсы. Это связано с ужесточением карантинных правил для экипажей в мегаполисе, сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Речь идет о приостановке полетов грузовых самолетов через Тихий океан, в Европу, Австралию и Океанию, Эр-Рияд и Дубай в период с 31 декабря по 6 января. Будут обслуживаться лишь грузовые рейсы в материковый Китай и в регионе Азии.

Власти Гонконга на этой неделе отменили домашний режим карантина для членов экипажей самолетов и заменили его трехдневным карантинным пребыванием в отеле. Однако, по данным газеты, органы здравоохранения намерены теперь увеличить этот период до семи дней.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС пилот Cathay Pacific Брендон Чан, в случае утверждения такого решения (оно может вступить в силу с 1 января) Гонконг рискует столкнуться с массовыми отменами рейсов. "Это способно подорвать значение мегаполиса как крупного центра авиационных перевозок, нарушить цепочки поставок", - пояснил собеседник.

Грузооборот международного аэропорта Чеклапкок в Гонконге за первые девять месяцев текущего года вырос на 13% - до 3,6 млн тонн, и по этому показателю он пока остается самым оживленным в мире.

Вместе с тем удар по бизнесу Cathay Pacific также нанесло недавнее решение властей ввести двухнедельный запрет на выполнение пассажирских рейсов в Лондон, Лос-Анджелес и Торонто. Это связано с тем, что число случаев заражения коронавирусом среди пассажиров на данных маршрутах превысило допустимые нормы (сейчас разрешено не более четырех в неделю).