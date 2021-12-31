Выручка Huawei в 2021 году снизилась на фоне пандемии и санкций США до $99 млрд

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Выручка от продаж ведущей китайской телекоммуникационной корпорации Huawei в 2021 году на фоне пандемии COVID-19 и санкций США, по предварительным подсчетам, составила 634 млрд юаней (примерно $99 млрд), сократившись на 28,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные компанией в пятницу.

"В 2022 году нам предстоит ответить на ряд вызовов. Мы будет осуществлять тесное сотрудничество с партнерами по всему миру, предпринимать неустанные усилия, чтобы сообща преодолеть сложные времена", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Huawei в социальной сети WeChat. В нем подчеркивается, что корпорация не рассматривает "пути к отступлению".

С 2019 года компания находится под жестким давлением в связи с введенными против нее санкциями США. Особенно сильно пострадал бизнес компании, связанный с производством и продажей смартфонов, после прекращения поставок новейших чипов и блокировки доступа к американским технологиям.

В 2020 году чистая прибыль Huawei составила 64,6 млрд юаней (около $10,1 млрд), что на 3,2% превысило показатель 2019 года, а суммарная выручка от продаж увеличилась на 3,8% в годовом исчислении, до 891,4 млрд юаней (около $139,4 млрд).