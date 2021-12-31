Торгпред РФ на Кубе: денежная реформа в стране облегчила задачу оценки состояния экономики

ГАВАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Денежная реформа на Кубе, в результате которой выведена из обращения одна из официальных валют - конвертируемый песо, - устранила ряд сложностей в задаче объективной оценки состояния экономики острова. Об этом ТАСС заявил торговый представитель РФ на Кубе Александр Богатырь.

"Наличие двух валют в стране усложняло задачу осуществления объективной оценки состояния экономики и, соответственно, формирования планов ее развития, поскольку получалось, что есть две категории экономических субъектов, функционирующих в различающихся экономических реалиях. Одни больше зависели от внешних рынков, другие меньше, у одних номинально больше производственные издержки и себестоимость продукции, у других меньше. Проведенная на Кубе в январе 2021 года денежная реформа устранила это "валютное двоевластие", - сказал торгпред.

По его словам, серьезно выросшая инфляция не связана напрямую с валютной реформой. "Что касается роста инфляции на Кубе, то я не стал бы напрямую связывать это явление с унификацией валюты. Инфляция больше обусловлена возможностью поддерживать баланс спроса и предложения на внутреннем рынке, объемом денежной массы в обращении и ее товарным покрытием, есть еще и фактор импортируемой инфляции", - добавил Богатырь.

С 1994 года на Кубе действовала бивалютная система: официальными законными средствами расчетов и платежа были конвертируемый песо, приравненный к доллару США, и неконвертируемый песо, который округленно равнялся 0,04 конвертируемого песо. В неконвертируемых песо выплачивались зарплаты, пенсии, устанавливались цены, велась экономическая статистика, считался бюджет. Конвертируемый песо использовался преимущественно в секторах, связанных с внешнеэкономической деятельностью, туризмом, в розничной торговле он также имел хождение.

В начале 2021 года началось изъятие из оборота конвертируемых песо, которые можно обменять в банках на неконвертируемые по курсу 1:24 до конца года.