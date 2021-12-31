Товарооборот России с Кубой за неполный 2021 год составил около $100 млн

ГАВАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России с Кубой за 10 месяцев 2021 года составил около $100 млн, а реформирование экономики острова дает российским экспортерам новые возможности для сотрудничества. Об этом ТАСС заявил торговый представитель РФ на Кубе Александр Богатырь.

"Выход из жестких антиковидных ограничений постепенно возвращает и жизнь людей, и функционирование экономики в нормальное русло. Однако на Кубе, как, впрочем, и во всем мире, до состояния "как было" еще далеко, но процесс идет. В 2020 году ВВП Кубы сократился на 11%, в 2021 году ожидается рост около 2%. Наш товарооборот с Кубой за 10 месяцев текущего года составил $97,9 млн, что на 14,5% меньше соответствующего периода прошлого года", - сказал торгпред.

По его словам, проводимые на Кубе реформы открывают возможности для развития торговли с РФ. "Внешняя торговля России с Кубой имеет большой потенциал развития, его реализация зависит не только от координации усилий двух стран на уровне регуляторов, но и от способности Кубы за счет роста валютных доходов покрывать свои потребности в импорте. Собственно, последнее составляет одну из целей проводимых в настоящее время кубинским руководством экономических преобразований: при сохранении государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность частные предприниматели получили возможность выхода на внешние рынки со своей продукцией и импорта необходимых им товаров для производственной деятельности, - добавил торгпред. - В этом контексте дополнительные возможности открываются для российских экспортеров, поскольку на Кубе появился новый класс потенциальных внешнеторговых контрагентов, с которым можно выстраивать взаимовыгодное сотрудничество".

Торгпред отметил, что Россия и ее кубинские партнеры планируют продолжить реализацию уже действующих проектов в металлургической области, электроэнергетике, нефтедобыче, транспортной сфере, связи и телекоммуникациях. "2022 год должен стать для Кубы годом закрепления положительных тенденций в экономическом развитии страны, выхода ее на траекторию устойчивого роста. И российско-кубинское торгово-экономическое сотрудничество будет этому способствовать", - сказал Богатырь.