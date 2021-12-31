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В реестр российского ПО включили более 3,5 тыс. новых программных продуктов

В Минцифры сообщили, что экспертный совет принял решение об исключении 44 продуктов, поскольку данные об их правообладателях отсутствуют в Едином государственном реестре юридических лиц
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Реестр российского программного обеспечения (ПО) включил в себя более 3,5 тыс. новых программных продуктов по итогам 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

В министерстве состоялось итоговое годовое заседание экспертного совета по программному обеспечению. В частности, подведены итоги года по работе над актуализацией сведений о продуктах, а также представлен проект концепции развития реестров российского и евразийского ПО.

"По итогам 2021 года в реестр российского ПО включены более 3,5 тыс. новых программных продуктов и актуализированы сведения по 2 тыс. позиций", - отметили в Минцифры, добавив, что экспертным советом принято решение об исключении 44 продуктов: данные об их правообладателях отсутствуют в Едином государственном реестре юридических лиц.

В завершение экспертного совета был представлен проект концепции развития реестров российского и евразийского ПО, реализация которого запланирована на 2022 год.

Нововведения в 2021 году

В Минцифры отметили, что в текущем году оптимизирована процедура включения продуктов в реестр.

"К проверке заявлений от правообладателей была подключена экспертная организация - АНО "Центр компетенций по импортозамещению ИКТ", а переход на "реестровую модель" позволил упростить административные процедуры. В результате сроки рассмотрения заявок сократились с более чем 60 до 30 рабочих дней", - пояснили в министерстве.

Там добавили, что еще одно нововведение - запуск сайта реестров российского и евразийского ПО с актуализированным функционалом. Обновленная версия позволяет на одной платформе в электронной форме и с использованием квалифицированной электронной подписи осуществлять полный цикл взаимодействия по заявкам между разработчиками, экспертами и министерством.

Кроме того, на портале реализована возможность выгрузки открытых данных, содержащихся в реестре, а также представлен новый раздел реестра, содержащий аналитические данные по сведениям, включенным в реестр.

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