На Украине подтвердили возможность синхронизации с европейской энергосетью

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провел исследование, которое подтвердило возможность синхронизации украинской энергосистемы с европейской. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении компании "Укрэнерго".

"Синхронизация энергосистем Украины и Молдавии с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E возможна - ключевой вывод исследования, проведенного консорциумом ОСП ENTSO-E в рамках подготовки к интеграции энергосистемы Украины в европейскую сеть, запланированной на 2023 год", - говорится в нем.

В ходе исследования было подтверждено, что такое объединение энергосистем возможно "без каких-либо дополнительных мероприятий и строительства или модернизации инфраструктуры".

Следующим этапом, который необходимо выполнить в рамках процесса интеграции энергосистем, является проведение системных испытаний блока регулирования Украина/Молдавия в изолированном режиме работы, то есть отдельно от энергосистем России, Белоруссии и ENTSO-E.

Ранее регулятор в сфере энергетики на Украине принял решение о сертификации "Укрэнерго" как оператора системы передачи. Сообщалось, что это является одной из главных предпосылок интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E.

Украина планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. Как заявлял ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба, на саммите Украина - ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Европейского союза. Предполагается, что на протяжении нескольких дней зимой и летом 2022 года Украина протестирует работу энергосистемы в изолированном от РФ и Белоруссии режиме. Если испытания пройдут успешно, национальная энергосистема перейдет на пробную параллельную работу с системой ЕС.