В Литве заявили, что решение о представительстве Тайваня ведет к экономической войне

ВИЛЬНЮС, 31 декабря. /ТАСС/. Решение МИД Литвы, возглавляемого председателем правящей консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Габриэлюсом Ландсбергисом, открыть в Вильнюсе представительство Тайваня спровоцировало экономическую войну с Китаем. Такой оценкой одного из главных в балтийской республики событий уходящего года в пятницу в эфире радиостанции Ziniu Radijas поделилась председатель находящейся в оппозиции Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте.

"Мы не приняли бы такого решения, следствием которого стало развязывание экономической войны", - заявила она.

По ее словам, совершив этот шаг, свидетельствующий о безответственном ведении внешней политики, правящие теперь ищут заступников и союзников. "Поступив непрофессионально, консерваторы просят заступничества в Еврокомиссии, Всемирной организации торговли, у других государств", - отметила Блинкявичюте, являющаяся также депутатом Европарламента.

Будущее отношений с Китаем оптимизма, по ее мнению, не вселяет. "Никто не знает, какими будут дальнейшие решения Пекина, какое воздействия на экономику, промышленность, весь бизнес Литвы они будут иметь в 2022 году", - сказала лидер социал-демократов. Она критически относится к намерению правящих компенсировать предпринимателям предполагаемый ущерб за счет бюджета, то есть налогоплательщиков. "Компенсации за ошибки властей, за их непродуманные решения хотят выплатить из кармана людей", - подчеркнула политик.

Ответ Китая

Резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина было спровоцировано открытием в Литве представительства Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Через неделю Литва вновь появилась в китайских таможенных системах. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских партнеров.