Международный пункт пропуска для товаров появится в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Керчь включена в число городов Южного федерального округа, определенных для создания пункта пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу.

Постановление касается изменений в приложение к постановлению правительства РФ "Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных в Южном федеральном округе, для прибытия в Российскую Федерацию и убытия из Российской Федерации отдельных категорий товаров".

"Правительство Российской Федерации постановляет: <...> дополнить пунктом 18 следующего содержания: "18. Керчь", - говорится в документе.

28 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что комплекс зданий морской дирекции в городе Керчи (предприятие до строительства Крымского моста обеспечивало работу паромной переправы) может быть передан для нужд крымско-сирийской судоходной компании. Представители Сирии являются одними из наиболее активных и перспективных партнеров для Крыма, находящегося под западными санкциями. В 2019 году власти Крыма озвучили намерение создать совместную судоходную компанию, которая поможет обеспечить работой морские порты Крыма, так как из-за санкций загрузка снизилась.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.