"Укрэнерго" подала заявку на получение статуса наблюдателя в ENTSO-E

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Компания "Укрэнерго" подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя в сети объединения энергетических систем государств ЕС ENTSO-E. Об этом в пятницу сказано в сообщении компании.

"НЭК "Укрэнерго" подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя (observer-membership) в организации ENTSO-E, объединяющей 42 оператора системы передачи (ОСП) из 35 стран Европы. Это стало возможным после того, как НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" в качестве оператора системы передачи европейского образца по модели ISO", - говорится в нем.

Сообщается, что обретение такого статуса станет еще одним шагом к полноправному членству компании в этой организации. "В частности, статус члена-наблюдателя в ENTSO-E позволяет участвовать в заседаниях региональной группы ENTSO-E "Континентальная Европа". Также представители компании смогут войти в рабочие и экспертные группы ENTSO-E, занимающиеся вопросами развития рынка электроэнергии, балансировки, вспомогательных услуг, электронного обмена данными, интеграции ВИЭ и многих других", - уточняется в сообщении.

Уточняется, что решение о предоставлении такого статуса может быть принято на заседании Ассамблеи ENTSO-E.

Ранее компания сообщала, что консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провел исследование, которое подтвердило возможность синхронизации украинской энергосистемы с европейской. Регулятор в сфере энергетики на Украине принял решение о сертификации "Укрэнерго" как оператора системы передачи. Сообщалось, что это является одной из главных предпосылок интеграции украинской энергосистемы в ENTSO-E.

Украина планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. Как заявлял ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба, на саммите Украина - ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Европейского союза. Предполагается, что на протяжении нескольких дней зимой и летом 2022 года Украина протестирует работу энергосистемы в изолированном от РФ и Белоруссии режиме. Если испытания пройдут успешно, национальная энергосистема перейдет на пробную параллельную работу с системой ЕС.