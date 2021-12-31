Китай повышает цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке

ШАНХАЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Китая объявили о повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо внутри страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР.

Стоимость одной тонны бензина с 1 января возрастет на 140 юаней (около $22), дизельного топлива - на 135 юаней (около $21). После соответствующей корректировки тонна бензина будет стоить от 8 640 до 9 080 юаней (от $1 358 до $1 427), а цена на дизельное топливо составит от 7 750 юаней до 8 090 юаней (от $1 218 до $1 272).

Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. Самые высокие цены традиционно устанавливаются в городе Чэнду, самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.