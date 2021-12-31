СМИ: смычка газопровода между Литвой и Польшей вступит в строй в середине 2022 года

ВИЛЬНЮС, 31 декабря. /ТАСС/. Ветка магистрального газопровода, соединяющая газовые сети Литвы и Польши, с дальнейшим выходом балтийской республики в газотранспортную систему Западной Европы вступит в строй в полном масштабе примерно через шесть месяцев. Об этом сообщило в пятницу издание Kauno diena.

"Планируется, что участники рынка природного газа смогут пользоваться этим газопроводом в середине 2022 года", - цитирует газета оператора литовских электроэнергетических сетей Litgrid. Как отмечается, более точный срок ввода смычки в эксплуатацию предстоит установить операторам газотранспортных сетей Литвы и Польши.

До сих пор наземные газовые сети Литвы были интегрированы лишь в восточном направлении и не имели выхода на запад. Его обеспечит соединение с соседней Польшей - 522 км трубопровода диаметром 700 мм, в том числе 357 км по территории Польши и 165 км в Литве. Стоимость проекта составляет около €500 млн. Первые километры на трассе в Польшу были сварены в феврале 2021 года.