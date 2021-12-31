Московский экспорт продукции АПК вырос за первые девять месяцев 2021 года почти на 11%

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Экспортеры Москвы за первые девять месяцев 2021 года нарастили объем проданной за рубеж продукции АПК на 10,9%, достигнув показателя в $2,8 млрд. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В структуре экспорта столичной продукции АПК в третьем квартале текущего года произошли некоторые изменения. Значительно поднялся спрос на московское мороженое - плюс 72% относительно показателей прошлого года. При этом в тройке лидеров экспорта оказались сахар ($85 млн), шоколадные изделия ($81 млн), мучные кондитерские изделия и хлеб ($64 млн)", - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как рассказали в Центре "Моспром", среди основных стран-партнеров - Турция (12,6%), Казахстан (11,1%), Белоруссия (9,1%), Египет (5,5%) и Саудовская Аравия (5,4%). Турецкая республика преимущественно импортирует корм для животных в виде продуктов переработки сои ($32 млн), а в Казахстан из столицы отправляется пищевая продукция - например, колбасные изделия ($23 млн), а также мясо и субпродукты птицы ($18 млн).

Партнеры московских агрокомпаний в Белоруссии в основном приобретают кофе и чай ($23 млн), кондитерские изделия и хлеб ($18 млн). Что касается Египта и Саудовской Аравии, то туда Москва экспортирует прежде всего зернобобовые (более $1 млн), специи ($0,4 млн), среди которых кориандр, зира, бадьян, тмин, фенхель, а также растительные соки, экстракты и другие пищевые продукты ($0,4 млн).

Московские экспортеры этой продукции рассказали ТАСС, каких успехов добились их предприятия в этом году и что помогло обеспечить рост.

За счет чего растет экспорт

В компании "Добрынинский", которая производит кондитерские изделия, рассказали, что общий объем поставок за рубеж увеличился на 30% относительно показателей прошлого года. Среди стран импортеров их продукции - США, Германия, Израиль и Казахстан, которые покупают торты, пирожные, печенье и кексы.

"Мы расширили и изменили ассортимент, сейчас в большей степени преобладают пирожные и кексы. В основном это изделия по классическим советским рецептам. В Америку идет 40% от общих поставок, в Израиль - 30%, Германия - 15%", - рассказали в "Добрынинском".

Компания "Мелас", представленная на рынке брендами "Мирель" и Dr Korner, также отметила рост экспорта. Как пояснили в пресс-службе, этому способствовали открытие новых рынков - ОАЭ и Канада - и увеличение объема поставок на существующие.

"Мы работаем со всеми странами СНГ, Прибалтики, с Германией, Кипром, Болгарией, Израилем, ОАЭ, Иорданией, Китаем, Вьетнамом, США, Канадой, Новой Зеландией. Поставляем туда замороженные торты "Мирель" и здоровое питание - хлебцы Dr Korner", - рассказали в "Меласе".

Улучшить экспортные показатели удалось и компании Bionova, которая занимается производством продуктов для здорового питания. В пресс-службе рассказали, что на сегодня доля экспорта составляет 15% от общего оборота. "Продукты нашей компании можно найти более чем в 16 странах. Но основные рынки экспорта - это Казахстан, Республика Беларусь, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, Армения, Молдавия, Киргизия", - говорят в Bionova.

Где искать новые рынки сбыта

Как отметили все собеседники ТАСС, один из главных способов поиска новых партнеров - участие в крупных международных выставках, форумах и бизнес-миссиях. Именно там потенциальные покупатели могут познакомиться с брендом и продегустировать продукцию. Однако такие мероприятия требуют значительных вложений - от затрат на возведение стендов и аренды площадки до логистики продукции.

"В 2021 году мы активно поддерживали представителей агропромышленного комплекса: были организованы коллективные стенды на шести международных выставках для 15 компаний, проведено более 300 B2B встреч. Помимо этого десятки московских компаний при нашей поддержке приняли участие в четырех бизнес-миссиях. В следующем году у столичных экспортеров будет возможность принять участие как минимум в 10 международных выставках", - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Сократить издержки столичных экспортеров и найти партнеров за рубежом помогает и Центр "Моспром". В компании "Добрынинский", например, рассказали, что благодаря поддержке центра им удалось поучаствовать в международных выставках, среди которых крупнейшая международная торговая ярмарка Anuga, а также заключить два экспортных контракта.

Разный взгляд на пандемию

В оценке влияния пандемии на экспорт компании оказались не так единодушны. Несмотря на положительную динамику в целом, в "Меласе" и Bionova отметили, что можно было бы достичь более высоких показателей, если бы не спад покупательской способности, а также ограничения при ввозе продукции, например, в Китай. К замедлению роста продаж привело и полное закрытие или ограничение доступа в магазины во время локдаунов и снижение доходов населения, подчеркнули в Bionova.

"Если доля офлайн-продаж упала, то в E-commerce (продвижение товаров и услуг через интернет - прим. ТАСС) - увеличилась. Доля экспорта в 2019 г. была 10%, в 2021 г. - 15%. Если обобщить, то рост есть, хоть и немного замедлился относительно "допандемийных" времен", - рассказали в пресс-службе Bionova.

В то же время в компании "Добрынинский" не заметили в этом году никакого влияния пандемии на работу с зарубежными партнерами. "По сравнению с 2019 годом доля экспорта в 2021 увеличилась в 2,5 раза", - отметили в пресс-службе.