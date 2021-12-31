Банк России согласовал Бравермана на должность гендиректора обновленной РВК

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Банк России согласовал Анатолия Бравермана, первого заместителя генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), на должность генерального директора обновленной РВК (государственного фонда фондов для развития венчурного рынка Российской Федерации), следует из сообщения РФПИ.

"Банк России согласовал на должность генерального директора РВК Анатолия Бравермана, первого заместителя генерального директора РФПИ, с сохранением текущей должности в руководстве РФПИ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Банк России выдал компании лицензию, необходимую для ее функционирования в структуре фонда. Лицензия выдана ООО "Управляющая компания РВК" на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

"РВК совместно с РФПИ и под руководством Анатолия Бравермана сфокусируется на развитии центра компетенций в области венчурного инвестирования и развитии перспективных проектов. Объединение экспертизы РФПИ и РВК позволит создать фундамент для прорывного развития венчурной отрасли и сделать более эффективным взаимодействие с крупнейшими российскими и международными корпорациями", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

РВК в рамках соинвестиционной модели будет создавать совместные фонды с ведущими российскими и иностранными партнерами для инвестиций в значимые перспективные технологические проекты. Сообщается, что такие фонды будут созданы с ведущими российскими компаниями и представителями бизнеса, а также с международными партнерами РФПИ.

О фонде

РФПИ основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. РВК - государственный фонд фондов, созданный в 2006 году для развития венчурного рынка Российской Федерации, с 2021 года в рамках реформы институтов развития входит в структуру РФПИ.

РФПИ к настоящему времени инвестировал более 2,1 трлн рублей в экономику России, из них более 200 млрд рублей - средства РФПИ и 1,9 трлн рублей - средства партнеров. РФПИ также привлек более 40 млрд долларов иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств.