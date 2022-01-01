Требования о рыбоохранных зонах потеряли иммунитет к "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. 16 нормативно-правовых актов с требованиями для бизнеса с января 2022 года потеряли иммунитет к "регуляторной гильотине", то есть могут быть отменены или пересмотрены в случае необходимости. Соответствующий пункт постановления правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2467 вступает в силу в субботу.

Этим постановлением был утвержден перечень нормативных актов, в отношении которых не применялись положения федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

Всего в список, согласно документу, вошли 16 актов правительства и федеральных органов исполнительной власти, которые содержат обязательные требования для бизнеса. Они теперь теряют иммунитет к "гильотине". Среди них постановление правительства РФ от 6 октября 2008 года №743 "Об утверждении правил установления рыбоохранных зон", постановление правительства РФ от 17 июля 1996 года №823 "О порядке государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы РФ и ввоза на ее территорию зоологических коллекций".

В числе других документов в списке - приказ Министерства транспорта РФ от 12 августа 2011 года №211 "Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам"; постановление правительства РФ от 7 декабря 1996 года №1425 "Об утверждении положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения"; постановление правительства РФ от 6 сентября 2012 года №884 "Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов".

Иммунитет к "регуляторной гильотине" теряют и несколько постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации, например, "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.8.3565-19 "Отдельные санитарно-эпидемиологические требования при оценке шума от пролетов воздушных судов".