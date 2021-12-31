Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Нальчиком обсуждается с двумя авиакомпаниями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Возможность прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Нальчиком (Кабардино-Балкария) обсуждается с двумя авиакомпаниями. Об этом сообщил ТАСС руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По данным на сайте аэропорта Кольцово, в настоящее время прямых рейсов в Нальчик из Екатеринбурга ни одна авиакомпания не выполняет.

"Мы работаем, обсуждаем сейчас с двумя авиакомпаниями прямое авиасообщение с Нальчиком. <…> Настолько у нас большой интерес к этому субъекту, мы тесно работаем, что настало время для прямого рейса", - сказал Мальцев.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма сообщил, что рассматривается увеличение авиационного сообщения по целому ряду направлений. В частности, речь идет о государствах Закавказья, бывших советских республик, и со странами центральной Азии. Планируется прямое авиационное сообщение с Иссык-Кулем (Киргизия), трехкратное увеличение рейсов на Бишкек (Киргизия) также планируется, что еще два туроператора начнут совершать рейсы в Белоруссию.