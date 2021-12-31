Закачка газа в европейские ПХГ 30 декабря впервые с октября превысила отбор из них

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы 30 декабря впервые с октября 2021 года оказался ниже закачки в них, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ Европы в среду составил лишь 223,3 млн кубометров, в то время как закачка оказалась выше изъятий из ПХГ и превысила 278,5 млн куб. м. Это произошло впервые с октября 2021 года.

Общая наполненность европейских ПХГ накануне выросла до 55,71% и сейчас составляет чуть более 60 млрд кубометров - на 21,4 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

В последние дни цена газа в Европе скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть. А 29 декабря завершилось заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2". Теперь газопровод полностью готов к началу эксплуатации и ожидает одобрения германского регулятора. После этого снижение продолжилось и стоимость газа в пятницу впервые с начала ноября опустилась ниже $800 за 1 тыс. кубометров.