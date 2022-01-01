В России выросла единая минимальная цена на сигареты до 112 рублей за пачку

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Единая минимальная цена на сигареты с 1 января 2022 года поднимается со 108 до 112 рублей за пачку. Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин.

Впервые минимальная цена на сигареты была введена в России с 1 апреля 2021 года, однако до 1 июля это правило не распространялось на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года. Ее можно было продавать по цене ниже установленного показателя.

Этот показатель рассчитывает Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Увеличение цены с 1 января связано с ростом акцизов в 2022 году на 4%.