Nikkei: японская корпорация NTT протестирует работу сети 6G на выставке Expo-2025

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Японская телекоммуникационная корпорация NTT проведет испытание технологий связи формата 6G на Всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет в 2025 году в городе Осака. Об этом сообщила в субботу газета Nikkei.

Специалисты компании уже приступили к разработке базовой инфраструктуры для создания сети, которой смогут воспользоваться участники и гости мероприятия. Подробности проекта будут опубликованы в течение этого года.

Предполагается, что сеть формата 6G будет создана на основе имеющихся у NTT технологий беспроводной оптической связи, получивших название IOWN. Они позволяют обрабатывать данные без преобразования оптических сигналов, что снижает задержки и сокращает потребление энергии.

Ожидается, что на Expo-2025 будут действовать новые мобильные сервисы, а также виртуальная выставка в так называемой метавселенной, в которой люди смогут участвовать с помощью аватаров.

Как отмечает Nikkei, согласно оценкам японских экспертов, на США и Китай приходится почти 80% патентных заявок, касающихся сетей 6G. Развитие этих технологий в обеих странах находится примерно на одном уровне. NTT и другие японские компании занимают лишь 10% от общего объема патентных заявок в сфере 6G.