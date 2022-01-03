Ставропольский производитель "Ессентуков" в полтора раза увеличил выпуск продукции

ПЯТИГОРСК, 3 января. /ТАСС/. Компания "Холдинг аква" (Ставропольский край), которая является единственным производителем минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", в 2021 году увеличила производство продукции в полтора раза - почти до 100 млн бутылок. Об этом сообщил ТАСС коммерческий директор компании Александр Бубнов.

"В 2021 году объемы производства выросли более чем на 50% и практически достигли 100 млн бутылок", - сказал Бубнов.

По его словам, на рост производства повлияло развитие сбыта и высокие температуры летом. "Сказалась аномальная жара в центральной части России. Благодаря тому, что наша логистика и производство выдержали такую нагрузку (заказы в жару выросли кратно), наш продукт был доступен на полках магазинов, в то время как продукт некоторых поставщиков отсутствовал. Благодаря этому мы также получили дополнительные объемы", - отметил собеседник агентства.

"Холдинг аква" - крупнейшее предприятие полного цикла в Кавминводах по добыче, розливу и дистрибуции минеральных вод "Ессентуки №4", "Ессентуки №17" и "Славяновская", а также питьевой воды "Родные озера".