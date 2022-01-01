В КЧР планируют создать более 3 тыс. рабочих мест по инвестпроектам в ближайшие два года

ЧЕРКЕССК, 1 января. /ТАСС/. Более 3 тыс. рабочих мест для жителей Карачаево-Черкесии (КЧР) планируется создать в ближайшие два года в рамках реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в Instagram.

"В 2021 году мы продолжили реализацию крупных инвестиционных проектов, направленных в первую очередь на создание новых рабочих мест. А для нас это большая задача - создание более 3 тыс. рабочих мест в ближайшие два года", - сказал Темрезов.

По его словам, это масштабные проекты в сфере туризма, промышленности, гидроэнергетики и сельского хозяйства.

Ранее Темрезов сообщил, что в республике функционируют 950 промпредприятий, семь из которых представляют крупный бизнес. Реализуются крупные инвестпроекты по добыче полезных ископаемых, производству стройматериалов, пряжи и текстиля, в энергетике. За 2018-2020 годы в экономику КЧР инвестировано более 2,4 млрд рублей, планируются инвестиции в размере 13 млрд в ближайшие 10 лет.