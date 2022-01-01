СМИ: ВРЭП будет способствовать восстановлению мировой экономики

ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Вступление в силу в субботу в Китае и еще девяти странах соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) будет способствовать продвижению региональной интеграции и ускорению глобального экономического восстановления. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"При том, что мировая экономика споткнулась об изменчивую пандемию и растущий протекционизм, ВРЭП является ценным даром для мира, взывающего к устойчивому экономическому возрождению", - отмечает агентство. Договор, говорится далее, участниками которого являются 15 государств, охватывает 30% мирового ВВП и населения.

При такой численности населения стран - участниц и их разнообразии, а также огромном потенциале, полагает агентство, исполнение соглашения будет эффективно стабилизировать региональные поставки и производственные цепочки, оживлять региональный рынок и стимулировать международную торговлю и инвестиции, что станет "новым драйвером роста для вялого глобального экономического восстановления".

Китай и 14 других стран окончательно договорились о создании ВРЭП на полях ежегодного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 15 ноября 2020 года. Экспертные оценки ВРЭП разнятся. Некоторые считают соглашение скорее символическим, другие рассматривают его как фундамент для нового мирового порядка, в котором ключевая роль достанется Китаю.

Предполагается, что в течение 20 лет ВРЭП будет постепенно снижать или отменять и без того низкие торговые тарифы между участниками. У некоторых стран партнерства уже есть собственные соглашения о свободной торговле, но они работают с определенными оговорками.