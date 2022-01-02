Власти Ставрополья намерены нарастить экспорт продукции переработки

СТАВРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья в наступившем году прогнозируют рост экспорта продукции переработки на 15%. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"В 2022 году планируется увеличить объем [экспортных] поставок продукции переработки более чем на 15% благодаря введению новых производств и освоению инновационных технологий в производстве пищевых продуктов, совершенствованию законодательства и освоению новых рынков сбыта. Драйверами роста традиционно останутся производители мяса птицы и масложировой продукции", - сказал он.

В денежном выражении объем экспорта продукции переработки в регионе по итогам 2021 года, по предварительным данным, составил 292,3 млн долларов (132,2% к уровню 2020 года). Целевой показатель, установленный в региональном проекте "Экспорт продукции АПК Ставропольского края" на 2021 год, перевыполнен.

"Основная доля прибыли от экспорта приходится на мясную и молочную продукцию: на ней заработали $135,3 млн. На втором месте масложировая продукция. Ее продано на $84 млн. Кондитерских изделий, муки, круп, крахмала, воды минеральной, сахара страны-импортеры ввезли на $38 млн; макарон, овощей сушеных, семян, кормов для животных - на $28,1 млн", - отметил Полюбин.