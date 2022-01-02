Собственные доходы Кировской области выросли на 30% за 2021 год

ТАСС, 2 января. Собственные доходы Кировской области в 2021 году впервые превысили уровень в 43 млрд рублей, что на 30% больше показателя прошлого года. Об этом рассказал ТАСС председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

"В 2021 году собственные доходы впервые превысили уровень 43 млрд рублей. Это на 30% больше показателя прошлого года, а по сравнению 2017 годом цифра выросла почти в 1,5 раза", - сказал Чурин.

По его словам, увеличились поступления по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, специальным налоговым режимам.

По данным министерства финансов Кировской области, за 2020 год собственные доходы региона составили свыше 33,4 млрд рублей, в том числе 31,9 млрд рублей (95,5%) пришлось на налоговые платежи. К уровню 2019 года поступление собственных доходов снизилось на 0,6%, или на 201,3 млн рублей в основном за счет снижения по налогу на прибыль организаций.